Anthony Delon déclare que 110 000 euros ont été retrouvés cachés chez la dame de compagnie de son père

Depuis ces derniers mois, Hiromi Rollin la “dame de compagnie” d’Alain Delon est accusée par les enfants de l’acteur de harcèlement moral, de violence sur personne vulnérable et d’abus de faiblesse. Anthony, Anouchka et Alain-Fabien ont donc porté plainte. Une enquête a ensuite été ouverte et des perquisitions ont eu lieu au domicile d’Hiromi Rollin.