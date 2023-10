Le calendrier chargé d’octobre de Leonor d’Espagne

Une célébration familiale est ensuite prévue au Palais du Pardo. Son grand-père paternel, le roi Juan Carlos, fera le déplacement depuis Abu Dhabi mais n’assistera qu’à cette partie privée.

A l’instar de la princesse héritière Elisabeth de Belgique et de la princesse Ingrid Alexandra de Norvège qui entamera son service militaire en janvier prochain, la princesse des Asturies est entrée dans un cursus de formation très poussé. Le plus exigent au regard de celui suivi par ses consœurs européennes.

La Cour a diffusé des photos de la fille du roi Felipe en train de ramper dans la boue avec tout son équipement militaire sur le dos et de même dans l’eau.

Depuis sa petite enfance, son éducation a été suivie de près par sa mère le reine Letizia dont on sait qu’elle place la barre de la discipline très haute. Enseignement bilingue espagnol-anglais à Madrid et apprentissage du basque et du catalan qu’elle parle avec aisance, avant de passer deux années à l’Atlantic College au Pays de Galles et y décrocher un baccalauréat international. Et, ensuite, étape par la formation militaire et point d’année sabbatique comme pour la princesse héritière Amalia des Pays-Bas et sa sœur la princesse Alexia.

Dans trois ans, il est alors prévu que la princesse Leonor débute une formation universitaire suivant les pas de son père qui avait fait le droit à Madrid.