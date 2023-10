Le prince Emmanuel de Belgique a dix-huit ans

Il a été baptisé comme sa sœur, la princesse Elisabeth, et son frère, le prince Gabriel, au château de Ciergnon, dans les Ardennes. Il a reçu pour parrain et marraine le grand-duc héritier Guillaume de Luxembourg et la comtesse Elisabeth d’Udekem d’Acoz, sœur de la reine Mathilde.

Comme toute la fratrie, le prince Emmanuel a débuté sa scolarité au Collège Sint Jan Berchmans à Bruxelles en néerlandais. Souffrant de dyslexie, le prince a ensuite poursuivi ses études dans une école spécialisée néerlandophone, Eureka à Kessel-Lo, près de Louvain.

Depuis septembre 2020, le prince a intégré l’International School of Brussels en anglais. Sa sœur cadette la princesse Eléonore l’a rejoint en septembre. Le prince parle couramment le français, le néerlandais et l’anglais.

À lire aussi

On lui trouve des airs de ressemblance avec le prince Charles, le prince régent, frère de son arrière-grand-père le roi Léopold III. S’il semble de prime abord un peu effacé et timide, le prince a montré qu’il était très à l’aise dans ses contacts, comme lorsque pendant la pandémie, à l’instar de ses frère et sœurs, il a effectué du bénévolat dans les maisons de repos et contacté des seniors par téléphone pendant les périodes de confinement.

Du côté musical, le prince s’adonne avec talent au saxophone. Et côté sportif, il pratique la planche à voile, la course à pied (il a pris part aux 20 kilomètres de Bruxelles) et le ski. Il est également un grand supporter des Diables rouges.

Comme tous les enfants des souverains, on ne connaît d’eux que ce que le Palais veut bien laisser filtrer. On sait ainsi que chaque été en plus d’un voyage culturel à l’étranger, la famille se rend dans sa propriété de l’île d’Yeu en France. À Pâques, cap sur l’Espagne avec des étapes du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. La reine Mathilde a toujours mis l’accent sur une éducation culturelle poussée de ses enfants qui l’accompagnent parfois lors de la visite d’expositions ou au concours international reine Elisabeth.

Il reste donc encore une année scolaire au prince Emmanuel avant de s’orienter vers un choix d’études supérieures.