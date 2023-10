Rania de Jordanie: sa grande tendresse pour sa belle-fille Rajwa

Il en est de même en Jordanie. La reine Rania a montré depuis l’annonce des fiançailles de son fils le prince héritier Hussein avec l’architecte saoudienne Rajwa bint Khalid bin Musaed bin Abdelaziz Al Saïf, toute son affection à la jeune femme.

De passage à New York pour la 78ème Assemblée générale des Nations Unies, la reine Rania a été interrogée sur la pression et l’intérêt médiatique lorsque l’on est une personnalité publique. L’épouse du roi Abdallah a expliqué avec franchise comment elle avait mis en garde sa future belle-fille avant l’annonce officielle des fiançailles. “La première chose que je lui ai dite est que l’approbation à 100 % n’existe pas parce qu’il y aura toujours des gens qui seront contre toi. Le conseil que je souhaite donc te donner, est que de grâce tu ne lises pas les commentaires à ton sujet car ils te feront douter de toi-même. Et tu ne rencontreras que la négativité et celle-ci n’a à rien à voir avec toi mais émane de personnes qui sont insatisfaites avec elles-mêmes. Alors ne te charge pas de cette insatisfaction et centre-toi sur ce que tu veux faire. Et crois-moi-même si tu penses que ces commentaires négatifs ne t’affecteront pas, ils t’affecteront. ”

La reine Rania de Jordanie n’a pas caché que l’union de son fils avec Rajwa, était un grand bonheur pour toute la famille royale. La reine a posté sur ses réseaux sociaux plusieurs photos de moments de complicité avec sa belle-fille notamment lors de la célébration de ses 51 ans dans un restaurant d’Amman.

Devenue princesse héritière en juin dernier après une grande cérémonie où étaient présents pour la Belgique le roi Philippe et la princesse héritière Elisabeth, Rajwa de Jordanie poursuit son écolage. Elle était la semaine dernière avec son époux à Washington pour différentes réunions avec les membres du Congrès américain.