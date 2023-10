Charlotte Arnould réagit à la lettre de Gérard Depardieu: "Il m'a souillée en 2018 et il continue de le faire"

Dans sa lettre, Gérard Depardieu se défend d’avoir abusé de la jeune femme : “Jamais au grand jamais je n’ai abusé d’une femme. […] Il n’y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation”, écrit-il. “Je ne peux plus consentir à ce que j’entends, ce que je lis sur moi depuis quelques mois. Je croyais m’en foutre, mais non, en fait non. Tout cela m’atteint. Pire encore, m’éteint”, explique-t-il.

Charlotte Arnould a réagi à cette lettre auprès du magazine Elle. “C’est un message vraiment immonde : il m’a souillée en 2018 et d’une certaine façon, il continue de le faire par les mots”, déclare-t-elle. Pour elle, ce texte ne serait qu’une “une stratégie pour inverser la culpabilité” de Gérard Depardieu contre qui les accusations se multiplient et qui doit “se sentir acculé dans la perspective d’un procès”. “Il se place en tant que victime afin de susciter la compassion et de semer le doute”, regrette-t-elle.

Pour Charlotte Arnould, l’histoire est claire : “Pour recontextualiser les faits, lorsque je me rends chez lui, j’ai 22 ans, je pèse 37 kilos car je souffre d’anorexie et c’est un ami de mon père. […] À aucun moment je n’ai été consentante”.