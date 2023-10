”Impeccable”

Ce 28 septembre, le Britannique de 55 ans a foulé le tapis rouge des “Albie Awards”, un événement lancé par George et Amal Clooney au nom de leur “Clooney Foundation For Justice”. Daniel Craig était accompagné par l’actrice Rachel Weisz pour cette rare sortie publique commune. Mais c’est surtout la chevelure de l’ancien agent 007 qui a agité les réseaux sociaux durant le week-end.

La star de À Couteaux Tirés a en effet dit adieu à sa coupe courte et proprette et a privilégié la longueur. Son smoking bleu nuit parfaitement coupé et ses lunettes teintées ne faisaient que renforcer son allure vintage du soir. Le résultat semble avoir conquis les internautes. “Sa coupe de cheveux est impeccable”, “ça lui va super bien” ou encore “magnifique, j’aime beaucoup cette coupe”, pouvait-on lire sur la plateforme X dans la foulée.