Magali Berdah placée en garde à vue pour “banqueroute” et “blanchiment”

Magali Berdah “a été déférée le 29 septembre 2023 dans le cadre d’une procédure de convocation par procès-verbal pour des faits de banqueroute et blanchiment, faits commis à Nice et à Cannes […] notamment en sa qualité de gérante de fait de la SAS BA&CO placée en liquidation judiciaire le 30 juillet 2015 avec un passif estimé à près de 2,5 millions d’euros”, a déclaré le parquet de Nice auprès de nos collègues de BFM Nice Côte d'Azur. Il s’agissait d’une société vendant des contrats de mutuelles individuelles et qui comptait une cinquantaine de salariés.

Magali Berdah se défend et conteste ces accusations. L’agente est actuellement sous contrôle judiciaire avec une interdiction de gérer et une obligation de pointage. Elle sera jugée le 18 novembre prochain. Une nouvelle histoire qui vient entacher l’image déjà fragile de la papesse des influenceurs.