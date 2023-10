”Les Windsor sont têtus”

Selon le Daily Beast, le monarque de 74 ans serait sur le point de faire amende honorable, et il y aurait une “raison stratégique” derrière tout cela. “En fin de compte, Charles a une raison personnelle, mais aussi stratégique de régler ce problème. Être en si mauvais termes avec son fils est une posture délicate pour le roi, qui est un symbole d’unité à échelle nationale”, a révélé un ami du couple royal.

”Il a été rapporté que Charles voulait des excuses de la part d’Harry, mais c’est loin d’être le cas. Il ne s’attendrait pas à cela. Il sait que les Windsor sont têtus et qu’Harry ne fait pas exception à la règle. La contrepartie est qu’Harry peut accepter de ne pas recevoir d’excuses non plus”, a-t-on ajouté du côté du média américain. La source précise que la reine Camilla, dont les relations avec Harry sont plutôt fraîches, aurait un rôle clé dans l’affaire. “Elle est pragmatique et je suis certain qu’elle comprend l’importance qu’il y a à clore cette saga”, a glissé cette source proche de Buckingham Palace.