Jardin à la française

Construite pour les princes de Ligne à Belœil, l’élégante bâtisse est située au milieu d’un jardin à la française dessiné en 1664. Une architecture qui lui vaut parfois le doux surnom de “Versailles belge”. C’est là que les mariés avaient donné rendez-vous à leurs prestigieux convives. Le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg avaient fait le déplacement, au même titre que le grand-duc héritier Guillaume et son épouse la grande-duchesse héritière Stéphanie. L’archiduc Carl Christian de Habsbourg-Lorraine et la princesse Marie-Astrid de Luxembourg, les parents du marié, étaient bien là, ainsi que le prince Joachim de Belgique, le fils de l’archiduc d’Autriche-Este et de la princesse Astrid.

À lire aussi

Le prince Michel de Ligne et son épouse la princesse Eleonora ou encore le prince Constantin de Nassau et son épouse, la princesse Kathryn de Nassau, ont également été photographiés lors de la cérémonie. Alexander d’Autriche, 33 ans, et Natacha Roumiantzeff-Pachkevitch, 30 ans, vivent tous les deux en Suisse, pays où ils se sont rencontrés et où ils travaillent.