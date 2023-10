Le lendemain matin, la créatrice de l’agence Shauna Events s’est exprimée sur la vie infernale qu’elle mène depuis le début de ce conflit avec le rappeur. Sur le plateau de RMC Info, la businesswoman voit cette mise en examen comme un premier soulagement.

”Je suis soulagée. J’aurais préféré qu’il prenne ça vraiment en considération et ne s’en moque pas, puisqu’il a quand même tweeté tranquillement hier soir sur moi. Ça devient pesant, même avec un contrôle judiciaire et une mise en examen… J’étais inquiète. Ce que je ressens, c’est que c’est obsessionnel”, explique Magali Berdah auprès d’Apolline de Malherbe.

La gérante de nombreux influenceurs a encore été ciblée ce lundi soir après l’annonce de la mise en examen. Une pression constante et invivable pour la jeune femme. “Hier soir, il y a eu encore un effet de meute, donc j’ai pris encore beaucoup, ajoute Magali Berdah. Et il y a les conséquences de ces 16 mois d’enfer. Je ne sais même pas comment je vais faire pour me reconstruire. On ne se rend pas compte d’un cyberharcèlement comme ça. Mon adresse personnelle, mon adresse professionnelle… Tout a été massacré.”

Ensuite la Française n’a pas hésité à rappeler la difficulté de vivre cet enfer au quotidien. “C’est une torture journalière, c’est une agression. Le cyberharcèlement, c’est une torture. On torture le cerveau de quelqu’un jusqu’à la mort. Je me fais massacrer tous les jours. Est-ce que vous pensez que j’ai envie de savoir pourquoi il fait ça ? On n’a pas le droit d’imposer la mort sur quelqu’un.”