”Cette fille”

La relation plus que tendue entre Harry et William est un fait bien documenté. Bien avant la parution de Le Suppléant, les mémoires du duc de Sussex, les journalistes Omid Scobie et Carolyn Durand partageaient les coulisses de la guerre fratricide des Windsor dans Finding Freedom. On y lit que le prince de Galles, alors duc de Cambridge, aurait glissé un conseil non sollicité à son frère au sujet de sa relation naissante avec Meghan Markle.

”Prends tout le temps dont tu as besoin pour apprendre à connaître cette fille”, lui aurait dit l’époux de Kate Middleton avec prudence. Les mots “cette fille” auraient rendu Harry vert de rage et il aurait fustigé l’attitude “snob” et “condescendante” de son frère envers l’ancienne actrice américaine. Leurs rapports se seraient alors détériorés à vitesse grand v. Kate Middeton aurait d’ailleurs tenté de jouer les entremetteuses pour trouver un terrain d’entente. En vain. À ce jour, les deux princes entretiennent toujours des rapports quasi-inexistants.