Affaire Pierre Palmade : quatre suspects placés en garde à vue, dont le dealer présumé de l'humoriste

Ce mercredi 4 octobre, le journal Le Parisien rapporte que trois personnes, âgées entre 21 et 31 ans, ont été déférées devant la justice à la suite d’une garde à vue survenue deux jours plus tôt. Ils sont désignés comme suspects dans une nouvelle enquête concernant l’affaire Pierre Palmade. Pour rappel, l’humoriste avait pris la route le 10 février dernier après avoir consommé des stupéfiants et était entré en collision frontale avec une voiture. Un homme et son fils ont été grièvement blessés ainsi qu’une femme enceinte qui a perdu son bébé.