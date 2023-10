Carla Bruni fait une annonce choc sur Instagram : “Chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie… le chemin habituel pour traiter ce genre de cancer”

”Il y a quatre ans, j’ai été diagnostiquée d’un cancer du sein… Chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie, je parcours le chemin habituel pour traiter ce genre de cancer. Mais j’ai eu de la chance : mon cancer n’était pas encore agressif”, explique-t-elle en soulignant que la maladie n’avait pas eu le temps de devenir agressive, grâce aux dépistages qu’elle réalise tous les ans.

L’ex-Première dame de France raconte que sans mammographie, elle n’aurait aujourd’hui plus de sein gauche. “Si je fais ce post, ce n’est pas pour vous livrer les détails de ma santé. Cela me répugne et j’ai longtemps hésité avant d’en parler”.