"Peu de monde aurait parié sur nous" : Clotilde Courau et le prince Emmanuel-Philibert fêtent leurs 20 ans de mariage

Un “couple réservé”

"Peu de monde aurait parié sur nous”, s’amuse-t-il aujourd’hui dans les colonnes du magazine Point de Vue. La période précédant leur mariage avait en effet été mouvementée. Des images plus ou moins suggestives tirées des films de la comédienne avaient été envoyées au Vatican pour tenter de le faire annuler. “Non seulement le Saint-Siège n’a prêté aucune attention à ces manœuvres et cela a même plutôt fait rire”, a souligné Emmanuel-Philibert.

Le couple princier, qui a donné naissance à deux filles, Vittoria, 19 ans et héritière du trône d’Italie, et Luisa, 17 ans, cultive son bonheur, mais aussi une certaine discrétion. “Nous sommes un couple réservé, nous aimons nous voir en dehors des moments officiels”, a-t-il glissé. Le 25 septembre, le chef de la maison royale d’Italie avait partagé un cliché de son mariage pour marquer le coup.