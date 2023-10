Un “sursis”

Comme le rapporte la presse britannique, Charles III a autorisé son frère cadet à rester à la Royal Lodge, maison de campagne officielle de sept chambres qu’il occupe depuis 2004. Le monarque souhaitait déplacer Andrew à Frogmore Cottage, la demeure controversée qu’occupaient Meghan Markle et le prince Harry à Windsor avant le “Sussexit”. Le prince déchu s’est battu bec et ongles et a même reçu l’aide financière de son ex-femme Sarah Ferguson pour obtenir gain de cause.

La duchesse d'York, qui réside également à a Royal Lodge, a accepté d’avancer 2 millions de livres sterling de sa poche pour financer les rénovations du lieu. “La position d’Andrew a porté ses fruits. Il a refusé toutes les tentatives du roi de quitter son domicile, de se retirer. Le roi a cédé et a accordé un sursis”, lit-on dans le Daily Mirror. Un acte de diplomatie inespéré.