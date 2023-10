La bourde d’Adèle Exarchopoulos en plein dîner à l’Élysée (VIDÉO)

”C’est déjà assez impressionnant. […] On passe à table et il y a des majordomes. Pour moi, je suis dans une blague ! Ils restaient comme ça sans bouger. À la fin, ils ramènent tous un petit pot avec un petit pétale de rose et je me dis que c’est de l’eau-de-vie, un digestif. Comme je suis un peu timide, j’ai la tête baissée, je le bois”, raconte la jeune femme. Mais elle s’est vite rendu compte qu’il s’agissait en réalité d’un rince-doigts. “En buvant, je relève ma tête et je vois Léa qui prend un immense fou rire. Tout le monde est gêné et je vois la femme du Président qui est en train de se rincer les doigts. Fiona dans Shrek ! En fait, même l’eau est bonne à l’Elysée !”, dit-elle amusée.