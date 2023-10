Les années sabbatiques princières

C’est ce qu’ont fait le prince William et le prince Harry. Après ses études à Eton en 2000, le prince William s’est rendu au Belize en Amérique centrale, en Patagonie au Chili et au Kenya où il a travaillé dans une ferme. Le prince Harry fit de même en Australie puis au royaume africain du Lesotho. Ce pays est connu pour être celui qui compte le plus d’enfants séropositifs au monde. Le prince Harry fit la connaissance du prince Seeiso et, tous les deux orphelins de mère, ils ont créé la fondation Sentebale qui vient en aide aux enfants séropositifs.

De son côté, Catherine Middleton est aussi partie au Chili avant de se poser à Florence pour suivre des cours d’Histoire de l’Art et apprendre les rudiments de la langue italienne.

Chez nos voisins

Aux Pays-Bas, la princesse héritière Amalia a profité d’une année sabbatique après avoir décroché son baccalauréat au Christelijk Gymnasium Sorghvliet de La Haye, la fille du roi Willem-Alexander a voyagé. Bien que les médias néerlandais ne soient pas autorisés à la photographier dans le cadre de ses activités privées, on sait qu’Amalia a séjourné en Italie et à New York. La princesse avait déclaré au moment d’expliquer ce choix qu’elle entendait faire tout ce qu’elle ne pourrait plus faire ensuite en raison de ses engagements officiels. Elle avait aussi travaillé en tant que bénévole pour l’Oranje Fonds aux Pays-Bas. Sa sœur la princesse Alexia suit ses traces cette année après avoir obtenu son baccalauréat à l’Atlantic College au pays de Galles.

Au Luxembourg, le grand-duc héritier Guillaume et la grande-duchesse héritière Stéphanie ont pris congé de leurs devoirs officiels pour l’année académique 2018-2019. Le couple, alors sans enfant, s’était établi à Londres. Le prince a suivi sur place un cycle de formation postuniversitaire au Royal College of Defence Studies. Pendant cette période, la princesse Stéphanie avait opté pour une formation en histoire de l’art au Sotheby’s Institute.

En Norvège, c’est aussi après leur mariage que le prince héritier Haakon et la princesse héritière Mette-Marit ont fait le choix de s’expatrier pour une année de cours à Londres. Au programme un master en développement et spécialisation sur l’Afrique pour Haakon et l’École des études orientale et africaine pour la princesse.

Dernière en date, Irene Urdangarin, fille de l’infante Cristina d’Espagne. La jeune fille, âgée de 18 ans, a terminé ses études secondaires en juin à Genève, où elle vit avec sa mère. Il était question qu’elle entre à la prestigieuse école hôtelière de Lausanne, ayant dû en catastrophe effectuer cet été un stage dans un grand hôtel, un prérequis pour intégrer l’école, mais au dernier moment, volte-face. Irene Urdangarin a choisi de prendre elle aussi une année sabbatique. Elle travaillera comme aide coopérante au Cambodge.