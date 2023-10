La revanche de Letizia d’Espagne

Cette union n’avait pas été du goût du roi Juan Carlos mais Felipe était bien décidé à imposer cette fois-ci son choix. Deux ans auparavant, il avait dû renoncer, la mort dans l’âme, à une relation de plus de six ans avec le mannequin norvégien Eva Sannum, que le souverain n’estimait pas apte à un destin royal.

Quelques jours plus tard lors de la présentation officielle des fiancés à la presse au Palais du Pardo, Letizia Ortiz, très à l'aise dans l'exercice, avait coupé la parole à son fiancé en ses termes "Laisse-moi terminer…". Cette petite phrase dite avec le sourire avait fait hurler l'entourage royal qui voyait déjà d'un mauvais œil le mariage.

Letizia Ortiz fut priée de jouer un profil plus que bas et de se contenter d’accompagner le prince dans ses engagements officiels. Contrairement à ses consœurs comme Maxima des Pays-Bas et Mary de Danemark qui présentaient le handicap de base de la langue de leurs nouveaux pays, Letizia d’Espagne n’eut pas, pendant de longues années, un agenda en solo, alors qu’elle maîtrisait parfaitement les arcanes de la société espagnole.

Depuis l’accession au trône du roi Felipe, il y a un peu plus de neuf ans, les choses ont fortement évolué. La reine Letizia a multiplié les voyages en solitaire à l’étranger que ce soit dans le cadre du programme de coopération humanitaire ou pour des réunions de l’Unicef ou de la FAO.

L’image de la reine s’est aussi modifiée positivement. Elle a été taxée d’ingérence (notamment dans le choix de produits de la cantine scolaire de l’école de ses filles), de froideur (elle ne montre certes pas autant d’empathie que la princesse de Galles), critiquée pour ses tenues jugées pas assez princières, clairement pointée du doigt pour son recours évident à la chirurgie esthétique et soupçonnée d’être anorexique : l’histoire d’amour entre la reine et ses compatriotes n’a pas toujours été très chaleureuse.

Dans les sondages, elle est clairement bien derrière sa belle-mère, la reine Sophie, personnalité préférée de la famille royale. Mais le vent a enfin tourné en sa faveur. La reine a enregistré des vidéos dans le cadre de son implication dans la recherche des maladies rares et pour l’anniversaire d’un très célèbre programme d’informations. Un discours à chaque fois extrêmement bien maîtrisé et beaucoup d’aisance verbale.

La reine Letizia et sa fille cadette, l’infante Sofia, ont fait le long voyage vers Sydney en Australie pour assister à la finale du championnat du monde de football féminin, qui voyait s’opposer en finale les équipes d’Espagne et d’Angleterre. Alors que le prince William n’avait pas fait le déplacement, se contentant d’un message vidéo de soutien en compagnie de sa fille la princesse Charlotte de Galles, ce qui lui valut de nombreuses critiques, la venue de la reine a été très positivement évaluée.

Letizia d’Espagne s’est montrée sous un jour nouveau. Elle est apparue détendue, très animée par la compétition et d’une grande accessibilité. À l’issue du match remporté par les joueuses espagnoles, la reine et sa fille sont descendues euphoriques sur la pelouse pour les féliciter et brandir le trophée. Idem ensuite dans les vestiaires. Ces images ont fait le buzz sur Internet. Une revanche en quelque sorte pour la grande communicatrice de base qu’est la reine Letizia d’Espagne.