Caroline Receveur, atteinte d’un cancer du sein, se confie sur son état de santé

Elle s’exprime sur son combat et sur les difficultés de faire face à une telle épreuve mais remercie ses proches pour leur soutien. “J’ai traversé les montagnes russes, j’ai pleuré, j’ai douté, j’ai eu peur, mais petit à petit tout cela a laissé place à une immense vague de bienveillance envers moi et envers cette étape qui me permet aujourd’hui de réaliser le sens du mot : VIVRE. Je me souviendrai de ces 5 mois passés dans la souffrance, certes, mais surtout dans l’amour, dans la lumière et dans la foi. Comme jamais auparavant, j’ai eu confiance. En moi, en mon corps, en mes traitements, en ma guérison, en la VIE. Je ne peux pas vous décrire à quel point les moments partagés avec ma famille ces derniers mois étaient magnifiques et ont balayé les passages les plus sombres. Je ne peux pas vous décrire à quel point je me suis délestée des poids qui m’empêchaient de vivre en pleine conscience et en confiance”, explique-t-elle.

Dans la vidéo qui accompagne ses propos, on peut voir Caroline Receveur qui remercie le personnel soignant qui l’accompagne. “J’ai un profond respect et une immense reconnaissance envers l’équipe médicale de l’American Hospital qui m’a accompagnée dans cette étape, la plus lourde, avec tant de gentillesse, de bienveillance, de sourires… J’ai une pensée particulière pour Kim, ma nurse depuis le début des traitements, le rayon de soleil qui a illuminé chacune de mes venues à l’hôpital, et pour mon équipe de médecins, oncologues, chirurgiens en qui j’ai remis toute ma confiance et qui me sauvent la vie jour après jour”, écrit-elle.

L’influenceuse en profite également pour remercier sa communauté pour son “soutien et toute cette dose d’amour que je reçois tous les jours depuis mon annonce”. Elle explique aussi que si elle a tenu à vivre plus discrètement cette étape de sa vie, elle est à présent prête à partager davantage son quotidien sur les réseaux sociaux.