Événement clé

Ce 8 octobre, une source proche de la famille royale s’est laissée aller à quelques confidences au sujet de la relation entre feu la reine d’Angleterre et l’épouse du prince William. “La plupart des gens pensent qu’elles s’entendaient très bien, mais la Reine se méfiait d’abord de ses intentions”, lit-on dans les colonnes de OK ! Magazine. Rupture, soirées arrosées dans les boîtes de nuit de Londres… la jeunesse de la princesse de Galles a en effet fait les choux gras d’une certaine presse outre-Manche. Mais un événement a fini par convaincre Elizabeth II en juillet 2013.

À lire aussi

”La Reine n’a pas entièrement fait confiance à Kate jusqu’à ce qu’elle donne naissance au prince George. C’est alors qu’elle a su que Kate ferait n’importe quoi pour protéger le futur Roi, et donc la monarchie, tout comme elle auparavant”, a ajouté la source. La reine et la princesse ont fini par tisser des liens forts et une belle complicité au fil des années.