Dans les colonnes du Parisien, le danseur a confié les raisons de son absence de l’émission qui arrive en novembre prochain. Le Français sera remplacé par Malika Benjelloun, heureuse de faire partie de cette nouvelle aventure.

Concernant l’éviction de Yanis Marshall, c’est évidemment la production qui s’est chargée de la décision. Elle aurait demandé au danseur de ne pas trop dévoiler les dessous de sa non-prolongation. “La production et la chaîne ont acté cela fin février. […] On m’a demandé de prétendre avoir des projets personnels, sous prétexte que le public ne comprendrait pas qu’on m’évince. Mais, aujourd’hui, j’ai besoin de dire ma vérité. Beaucoup m’ont déconseillé de le faire, mais c’est ma façon à moi d’aller mieux et d’avancer.”

Il raconte auprès de nos confrères du Parisien qu’il n’a pas ménagé ses heures durant l’émission. “J’étais à la fois professeur et chorégraphe, donc je partais à 7 heures du matin pour rentrer à minuit. Je me réveillais en pleine nuit en pensant qu’on me filmait.” Pris par des crises d’angoisse, le chorégraphe s’est réfugié dans l’alcool. au troisième prime, Yanis Marshall était en totale “gueule de bois”. “Tout le monde était un peu inquiet. J’ai mis des lunettes Dior et je suis allé sur le plateau. Et, au final, j’ai fait mon meilleur prime. […] J’ai fait le job, même si je souffrais intérieurement”. Plus tard, lors des NRJ Music Awards, le chorégraphe rechute en descendant une bouteille de champagne. “J’ai fait la plus grosse crise d’angoisse de ma vie.”

”Ça ne va pas le faire, TF1 a pris sa décision”

Après ses moments difficiles, Yanis Marshall se confie à un membre du personnel de TF1. Des paroles qui sont arrivées aux oreilles des producteurs… et cela a porté préjudice au danseur français.

”Nous avons tous eu des rendez-vous avec la production. Ils demandaient aux autres leur ressenti sur la saison passée. Mais moi, on m’a dit est-ce que tu as fait une cure de désintoxication ?’, explique-t-il après être revenu d’un séjour psychologique au Brésil. Ils voulaient prouver à TF1 que ça allait. Or, je n’en avais pas besoin et j’étais capable de tenir les trois mois. Mais lors d’un deuxième rendez-vous, on me dit : ‘Ça ne va pas le faire, TF1 a pris sa décision’. On m’a dit : ‘Tu le sais, tu n’es pas stable’, et qu’ils ne pouvaient pas prendre le risque de me reprendre.”

