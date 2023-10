Un “pavé dans la mare” ?

Le prince et la princesse se sont lancés dans la recherche du successeur de Jean-Christophe Gray, leur actuel secrétaire particulier qui fut un temps porte-parole de David Cameron. L’occasion pour le couple royal de repenser complètement le poste… et de bousculer le protocole monarchique au passage. Le futur CEO ne sera plus le "maître de la maison royale”, mais “PDG de la Fondation Royale du prince et de la princesse de Galles”. Le poste est à pourvoir dès l’automne 2024 et l’annonce précise que l’heureux élu devra être doté d’un “faible ego” et faire preuve “d’intelligence émotionnelle”. L’idéal selon Kate Middleton et le prince William ? “Un responsable inspirant, qui dynamisera les autres par sa positivité, son enthousiasme et son ambition”.

La nouvelle a toutefois été accueillie avec une légère inquiétude du côté de Buckingham Palace, rapporte la presse britannique. “Ils renversent la structure hiérarchique traditionnelle selon laquelle le personnel répond aux secrétaires privés. Cela jette un pavé dans la mare. Le roi et la reine devront-ils suivre leur exemple ?”, se demande-t-on dans le Daily Mail.