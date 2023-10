Bouger les lignes

Tout comme Kate Middleton, l’épouse du roi Felipe VI est très engagée sur le terrain de la santé mentale. Ce 10 octobre, l’ancienne journaliste était à Madrid pour présider un événement organisé dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale 2023. Elle y a clamé un rap pour faire passer son message. “Je fais ce que je peux, j’arrive le plus loin possible et ce n’est pas sain qu’on m’en demande autant”, a-t-elle entonné, empruntant la phrase à une chance du rappeur espagnol El Chojin. La reine s’est ensuite justifiée.

À lire aussi

”Je n’oserais pas m’essayer vraiment au rap, par respect évident pour les artistes de ce genre musical, mais je pense peut-être que si un média, cet après-midi ou demain, titrait 'La Reine rappe pour la santé mentale', enfin rapper entre guillemets, je crois que ce serait une bonne manière d’attirer à nouveau l’attention sur une question aussi importante et aussi sérieuse que celle-ci”, a-t-elle souligné. L’initiative a fait mouche puisque la séquence a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.