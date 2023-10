”Eden Hazard, le Platini du plat pays, le Pelé de La Louvière” : quand Alex Vizorek rend hommage au Diable rouge

À lire aussi

Une retraite prise si tôt qu’elle en choque plus d’un poursuit-il, comme la Première Ministre “Élisabeth Borne, qui vient d’apprendre qu’un travailleur venait de prendre sa retraite à l’âge de 32 ans”. Admiratif du buteur, le chroniqueur reconnaît toutefois un coup de mou pour sa fin de carrière : “En Espagne, Eden était le footballeur le mieux payé du monde à ne rien foutre, une sorte de Pénélope Fillon du ballon rond” ironise-t-il.

Sans oublier un petit dribble à la France et aux Bleus au passage. “Comment oublier qu’il a été le capitaine de la plus grande équipe de Belgique de l’histoire, celle qui, en 2018, en finale contre la Croatie, un triplé d’Eden qui nous a fait remporter la coupe du monde…” On vous laisse découvrir la suite ici en dessous.