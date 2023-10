Isabelle Adjani devrait des millions au fisc français : "Elle a été prise dans une spirale infernale"

L’administration fiscale suspecte en effet que le “prêt amical” et sans intérêts d’un ami millionnaire en 2013 ne soit en fait qu'une donation masquée car à l’époque la situation et les rentrées salariales de l’actrice étaient au plus bas. Ce qui de facto entraînerait une taxation à hauteur de 60%...

L’actrice, de son côté, dément et compte bien plaider la relaxe tout simplement. Une mauvaise situation financière qu’Isabelle Adjani traînerait derrière elle depuis une arnaque dont elle fut victime au milieu des années 2000 : elle perdit alors 800 000 euros.

”Mme Adjani a alors été prise dans une spirale infernale et n’a plus pu faire face à ses obligations financières”, explique ainsi son avocat dans le magazine français. D’où le prêt de 2 millions... ou le don, c’est ce que la justice devra trancher.

Récemment, c'est par un retour à la chanson qu'elle a fait parler d'elle: l'interprète de "Pull marine", écrit par Gainsbourg il y a 40 ans, prépare un deuxième album pour la fin d'année.