”Joyeux nous”

Cela fait un an que la nièce d’Albert et Charlène de Monaco est en couple, mais elle entretenait le mystère jusqu’ici. “Pour l’instant, je suis très bien comme ça avec lui. Un jour peut-être qui sait ? Mais pas pour le moment, on est très bien comme ça, on profite tous les deux et avec nos proches”, déclarait-elle récemment au magazine français Gala, curieux d’en savoir plus sur son identité. Camille Gottlieb a finalement décidé de lever le voile sur le jeune homme en question pour une occasion spéciale. “365 jours d’amour, Joyeux nous”, a écrit la jeune femme de 25 ans sous une photo du couple en train de s’embrasser sur un bateau.

À lire aussi

Cheveux longs, tatouages… l’inconnu apporte une touche rock’n’roll au clan Grimaldi. En décembre dernier, Camille Gottlieb s’épanchait déjà sur son désir de maternité. “Je sais que je suis née pour être mère”, confiait-elle dans le journal local Hello Monaco. L’heureux élu ? L’avenir le dira.