Une maladie “déstabilisante”

”Ce qui rend sa maladie si déstabilisante, c’est que si vous avez déjà passé du temps avec Bruce Willis, personne n’a eu plus de joie de vivre que lui. Il aimait la vie et… adorait simplement se réveiller chaque matin et essayer de vivre pleinement sa vie”, a déclaré Glenn Gordon Caron, créateur de Moonlighting, série qui a révélé Bruce Willis au grand public. “Il est toujours la même personne, dans le fond, mais c’est comme le voir à travers une porte vitrée. Il n’est plus totalement verbal, il ne lit plus, alors qu’il aimait tellement ça. Toutes ses compétences linguistiques ne lui sont plus accessibles, et pourtant il est toujours Bruce”, a-t-il déploré.

Bruce Willis a d’abord souffert d’aphasie avant qu’on ne lui diagnostique une démence fronto-temporale. “Quand tu es avec lui, tu sais qu’il est Bruce et tu es reconnaissant qu’il soit là, mais la joie de vivre a disparu”, a conclu son ami avec amertume.