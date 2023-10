Ce petit écart, la comédienne de 95 ans tenait à le faire car ce téléfilm évoquait la fin de vie, une question très importante pour elle : “Quand les gens souffrent trop, il faut abréger”, a-t-elle confié au Parisien avant d’ajouter qu'“on a choisi sa vie, et qu’on doit pouvoir choisir sa mort.”

Très sensible sur le sujet de la fin de vie, Line Renaud a confié au journal français qu’elle s’était déjà renseignée sur les démarches à suivre quand elle voudra partir, elle qui est rebutée à l’idée de mourir dans la souffrance. “Ce n’est pas difficile. On prend deux pilules, une qui endort et l’autre qui pouf, paf !”, explique-t-elle, “Il faut simplement ne pas mettre dans l’embarras ceux qui vivent à côté de moi, qu’ils soient accusés de quoi que ce soit. Je laisserai un mot : ‘C’est moi qui ai fait ça’.”

Cette volonté de partir avant d’être gangrenée par la souffrance, lui est venue après avoir dû supporter les plaintes de sa propre mère : “Elle n’en pouvait plus de souffrir… Elle me disait : ’Fais quelque chose’, mais je ne pouvais rien faire. Si la loi avait existé…”

En juillet dernier, Line Renaud évoquait déjà sa mort en affirmant à Gala que “tout est prêt” pour ses funérailles et que “personne n’aura à s’en occuper.”