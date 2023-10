"Ils les condamnent sans réserve"

Le prince et la princesse de Galles ont fait savoir qu’ils sont “profondément affectés par les événements dévastateurs qui se sont déroulés ces derniers jours” dans un communiqué diffusé sur leur compte Instagram officiel. “Les horreurs provoquées par l’attaque terroriste du Hamas contre Israël sont effrayantes ; ils les condamnent sans réserve”, y lit-on alors que les personnalités royales n’ont pas pour habitude de prendre position sur le terrain géopolitique. “Alors qu’Israël exerce son droit à l’autodéfense, tous les Israéliens et Palestiniens continueront d’être frappés par le chagrin, la peur et la colère dans les temps à venir”, déplorent-ils.

En Israël, le bilan des attaques du Hamas est passé mardi soir à 1300 morts, 3000 blessés et 150 otages. Le nombre de morts dans la bande de Gaza est monté à 1.500 et plus de 6000 Palestiniens auraient été blessés.