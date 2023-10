Pièce fétiche

Ce week-end, l’ancienne duchesse de Cambridge a de nouveau rallié le stade Vélodrome de Marseille pour un match de rugby. Celle dont la venue était devenue virale en septembre est ambassadrice de l’équipe nationale et elle ne manque pas une occasion d’honorer son nouveau rôle de premier plan. Elle a logiquement assisté au match qui opposait l’Angleterre aux îles Fiji ce dimanche. Le prince William et le prince George, eux, ont assisté à la défaite du Pays de Galles, impuissants. Kate Middleton a rapidement été encensée pour sa tenue simple, mais chic, dont la pièce forte était un blazer croisé blanc cassé déniché chez Zara. La princesse est friande de la marque à petits prix espagnole et il s’agit de l’une de ses pièces fétiches.

Tout récemment, son style a opéré un changement baptisé “business princess” dans la presse anglophone. Pour autant, elle n’oublie pas les looks plus décontractés et jette régulièrement son dévolu sur la marque française Sézane où elle trouve des pulls parfaits pour l’automne. Le “Kate effect” bat toujours son plein.