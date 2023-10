Britney Spears, sous la tutelle de son père jusqu’à peu, a passé toute sa vie sous les projecteurs, chaque fait et geste passés au crible par les médias. Dans son mémoire, dont certains passages ont été dévoilés par People ce mardi, la chanteuse est revenue sur cette période de sa vie et la douleur que représentait cette couverture médiatique constante. Ces révélations permettent enfin de comprendre pourquoi Britney Spears s’est rasé le crâne il y a des années.

Rep.28690 Los Angeles/USA Fev.16th,2007 BRITNEY SPEARS seems quite cheerful as she arrives at LAX from Miami after a brief visit at Eric ClaptonÕs rehab facility, Crossroads . She spent only a day in Crossroads (Antigua) before checking herself out. The normal stay is a minimum of 30 days. There was no indication of the crazy activities that would follow for the rest of the day. She went to a cheap and nasty hair salon in the San Fernando Valley and shaved her head. PICTURE NOT INCLUDED IN THE CONTRACTS ©Photo News

”En grandissant, on m’a tellement regardé dans les yeux. On m’a regardée de haut en bas, les gens m’ont dit ce qu’ils pensaient de mon corps, depuis que je suis adolescente”, explique-t-elle. “Me raser la tête et jouer la comédie étaient mes moyens de riposte.”

Elle revient également sur la longue période passée sous tutelle de Jamie, son père, qui commence un an après son rasage de crâne. Entre-temps, la chanteuse a fait deux hospitalisations psychiatriques. “Je devais me laisser pousser les cheveux et retrouver la forme. Je devais me coucher tôt et prendre tous les médicaments qu’on me disait de prendre”, raconte la star.

”La tutelle m’a privée de ma féminité, elle a fait de moi une enfant. Je suis devenue plus une entité qu’une personne sur scène. J’avais toujours senti la musique dans mes os et dans mon sang ; ils m’ont volé cela”, déplore Britney Spears. “La femme qui est en moi a longtemps été repoussée vers le bas. Ils voulaient que je sois sauvage sur scène… et que je sois un robot le reste du temps.”