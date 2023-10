"Incroyablement douloureux"

L’enfance du prince Harry et de l’époux de Kate Middleton sera abordée ainsi que la fin tragique de la princesse Diana, fauchée par la vie au mois d’août 1997. L’ancienne princesse de Galles y apparaîtra notamment sous la forme d’un “fantôme”. De quoi provoquer l’ire de William. “C’est incroyablement douloureux pour lui de voir sa mère exploitée par Netflix d’une manière aussi insipide à longueur de temps. Il ne compte regarder, mais ça le consterne”, lit-on dans le Daily Beast. Le prince en voudrait à la plateforme ainsi qu’à son frère Harry. “William est en colère contre bien des choses liées au prince Harry. Sa décision de travailler avec Netflix – une entreprise qui exploite impitoyablement la famille royale – est est une”, a glissé la même source.

Le prince Harry, lui, n’a aucun problème avec The Crown et il l'avait fait savoir. “Bien sûr ce n’est pas strictement exact. Cela vous donne une idée approximative de ce qu’est ce mode de vie, des pressions exercées pour faire passer le devoir et le service avant la famille et tout le reste, de ce qui peut en découler”, avait-il confié lors de son interview avec James Corden aux États-Unis. La première partie de la saison 6 sera diffusée le 16 novembre.