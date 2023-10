Cendrillon 2.0

Nous l’écrivions ce lundi, la princesse Élisabeth de Belgique était présente et la duchesse de Brabant a notamment posé pour un cliché “historique” avec d’autres héritiers. Mais des roturiers et des roturières avaient également été conviés à Christiansborg, à Copenhague. 200 jeunes gens issus des municipalités du Danemark, du Groenland et des îles Féroé étaient là pour la soirée d’anniversaire. À la fin de la fête, le Palais royal a été surpris de retrouver un soulier doré sur le sol du château. Amusée, la cellule de communication royale s’est mise sur la piste de cette Cendrillon 2.0. “Lorsque les invités au banquet de gala de Sa Majesté la Reine sont rentrés chez eux hier, cette chaussure à talons aiguilles solitaire a été laissée au château de Christiansborg. La propriétaire est invitée à nous contacter pour la récupérer”, pouvait-on lire sur le compte officiel de la famille royale danoise. De quoi emballer la presse locale.

C’est finalement une certaine Anne-Sofie Tørnsø Olesen qui s’est manifestée. La jeune femme a justifié son acte digne d’un conte de fées. “Je ne pense pas que je vais l’épouser, mais souhaitais simplement que quelqu’un trouve ça drôle, et puis que ça attirerait aussi l’attention sur la famille royale”, a-t-elle confié. Une anecdote dont le prince Christian se souviendra sans doute longtemps.