”J’ai des signes d’autisme”

”Quand allons-nous parler ? Tu ne me dois rien. Tu n’auras plus jamais à me parler. Mais si nous devons nous parler, la nature de la relation doit changer. Je ne suis pas bi polaire, j’ai des signes d’autisme à cause de mon accident de voiture”, a-t-il écrit au boss de X et Tesla ce mercredi 18 octobre.

"Tu ne peux pas regarder Kim me prendre mes enfants, ne rien dire publiquement, puis prétendre être mon ami pour que je puisse amener mon public sur ta plateforme en berne”, a-t-il pesté. C’est Ian Connor, ancien protégé de Kanye West, qui a été chargé de diffuser ces messages sur Instagram. En juillet dernier, Elon Musk réintégrait le rappeur sur Twitter après un bannissement pour une photo jugée antisémite et “incitation à la violence”.