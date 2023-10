Cette actrice de “Plus belle la vie” rend hommage à Marwan Berreni : “On reprend les tournages demain et je sais pas comment on va faire”

Un corps retrouvé dans le Beaujolais (Rhône) la semaine dernière a été identifié comme étant celui de Marwan Berreni, acteur de la série à succès “Plus belle la vie” disparu depuis plus de deux mois, a annoncé jeudi la procureure de Villefranche-sur-Saône.

Jeudi, l’actrice Léa François, qui a joué aux côtés de Marwan Berreni, a livré un hommage poignant à son collègue, qu’elle connaît depuis ses 15 ans à travers un texte et un montage vidéo. “Tu as été pendant tant d’années un de mes humains préférés au monde…”, écrit-elle sur Instagram. “Je vais garder précieusement tous nos restaus, nos soirées au Poly, les hôtels, les trains…”, cite l’actrice, évoquant de nombreux moments de complicité partagés par les deux collègues et amis. “On reprend les tournages demain et je n’sais pas ce que sera Barbara sans Abdel… il faudra qu’elle soit forte”, s’émeut Léa François. “J’ai l’impression qu’une partie de ma vie s’envole avec toi, t’étais la personne la plus sociable de la Terre”, salue l’actrice, avant de lui dire au revoir.