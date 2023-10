Celle qui a joué pour les plus grands (on peut citer Lars von Trier ou le polémique Roman Polanski) et à qui l'on doit des apparitions dans des films aussi notables que "Les Parapluies de Cherbourg", "Les Demoiselles de Rochefort", "Belle de jour" ou encore "Le Dernier Métro" (pour ne citer ceux-là!) continue à traverser les âges et à occuper le devant de la scène.

Dernièrement, l'actrice a encore joué un rôle important en incarnant Bernadette Chirac dans la comédie "Bernadette", sortie en salle le 4 octobre.

A l'occasion de ses 80 ans, nous avons déniché quelques clichés qui montrent l'actrice à différents âges. Une façon de voir également l'évolution de celle qui restera à jamais une icône.

Catherine Deneuve à l'âge de 9 ans ©Google Image

Catherine Deneuve dans les "Parapluies de Cherbourg" en 1964. L'actrice est alors âgée de 21 ans. ©Photo News

Catherine Deneuve dans le film Liza, en 1972. L'actrice, 29 ans, s'approche tout doucement de la trentaine. © Lira Films Diltz / Bridgeman Images

Dans "Le lieu du crime", sorti en 1986, l'actrice a 43 ans.

Catherine Deneuve, le 14 mars 2002. Elle approche alors des 60 ans.

Catherine Deneuve et Gérard Depardieu le 1er octobre 2012. Un an plus tard, l'actrice célèbrera ses 70 ans. ©Johannes Eisele