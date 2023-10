Victoria Beckham, control chic

Personnage-clé de la série sur Netflix

À peine le temps de reconnaître des œuvres d'Ed Ruscha et Richard Prince aux murs que Victoria Beckham, 49 ans, apparaît à l'heure dite, en legging et top noirs, auréolée d'une douceur polie. Elle a déjà fait savoir, en star qu'elle est, qu'on ne parlerait pas de politique, et encore moins d'argent. Professionnelle rompue à l'exercice de l'interview, elle ne rechigne pas en revanche à évoquer son passé et les grands tournants de son existence. On cherche à comprendre comment elle a réussi, en près de trente ans de carrière, à changer son image là où tant d'autres ont échoué, à commencer peut-être par ses camarades de chant. Au lendemain de la rencontre, on a pu la revoir à Paris où elle présentait sa dernière collection de mode, et où elle a fêté la sortie d'une ligne de parfums inspirée des souvenirs partagés avec son cher et tendre avec qui elle est mariée depuis vingt-quatre ans. Elle est aussi l'un des personnages clés de Beckham, un documentaire en quatre parties de l'écurie Netflix, consacré au centreur de légende, aujourd'hui à la tête du club de Miami où il a fait venir Lionel Messi, un petit gabarit plein d'avenir.

Victoria née Adams vient du nord de Londres, et rappelle avoir grandi dans une famille soudée "dont je suis toujours proche", avec deux petits frères et sœurs, une mère femme au foyer et un père entrepreneur dans le secteur de l'électricité. "Il a toujours dit qu'un jour il gagnerait assez de sous pour s'acheter une Rolls. Et il a fini par s'offrir une Rolls et par m'emmener à l'école avec." Dans une scène de Beckham devenue virale, elle explique à l'intervieweur être issue de la classe ouvrière, avant que son mari ne passe une tête pour faire avouer à sa femme que son père a aussi roulé en Rolls.

Celle qui ne sourit jamais

Depuis son apparition dans la sphère publique, dans son rôle de Posh Spice, Victoria Beckham assume d'être celle qui ne sourit jamais, plus snob tu meurs, fan de mode, toujours un peu à part. "Nous étions vraiment ces personnages qu'on a découverts ensuite dans le groupe, tient-elle à souligner. Je ressemblais à Posh Spice et je m'habillais de cette façon. Geri avait les cheveux rouges. Chacune avait une particularité bien spécifique. Les autres filles sont devenues mes meilleures amies."

Leur grande force est bien de faire corps avec leur sujet. Sans se prendre pour le Judith Butler band, elles ont incarné à elles seules une certaine prise de pouvoir féministe tout en assumant d'être de purs stéréotypes, dont Victoria Beckham reste fière. À la différence de tant d'autres, les cinq interprètes exigent aux premiers jours des Spice Girls d'écrire leurs morceaux. Dès la sortie de Wannabe en juin 1996, elles deviennent aussi riches que célèbres. La période est la plus faste de l'histoire de l'industrie de la musique. Les patrons de maisons de disques fument des barreaux de chaise et le budget d'un tournage d'un clip peut s'élever à 1 million d'euros. Les Spice Girls ont vendu au total "75 millions d'albums", précise Victoria Beckham, ce qui aide à voir venir. "Quand le premier titre est sorti, ça a été très vite la folie. Tellement que mon père a dû construire un mur autour de notre maison car elle était assaillie de fans et de paparazzi."

On avait dit aux membres du groupe qu’elles ne feraient jamais la couverture des magazines pour ado ou des revues spécialisées en musique, car la place était prise par les boys bands d’alors. Elles partent en mission, avec le "girl power" brandi tel un slogan. Aujourd’hui, portées par un revival des années 90 et une nouvelle vague féministe, les Spice Girls ont gagné le respect de la jeune génération qui voit en elles des précurseuses.

En épousant l’un des footballeurs les plus populaires du pays, beau gosse d’abord adulé à Manchester United, l’ex-chanteuse a fondé une autre famille royale, de la pop celle-là.

Poursuivie par les paparazzis, sa vie ressemble depuis des lustres à un conte de fées à la sauce presse trash. Le public a souvent joué les girouettes à son égard : "Un jour, on m'aimait, le lendemain on me détestait." Sa vie privée n'a jamais cessé d'être jetée en pâture, une spécialité avant tout britannique. Les réseaux sociaux ont finalement grandement rendu service à la tribu Beckham en donnant l'opportunité à chacun de prendre la presse people à revers.

Victoria se montre telle qu'elle veut qu'on la scrute : femme d'affaires à la tête de sa ligne de vêtements (depuis 2008), bosseuse toujours bien lookée, mère de quatre enfants, éternelle amoureuse de son mari. Elle veut qu'on retienne que l'union et le travail font la force des Beckham. "Je n'ai pas du tout eu la même jeunesse que mes enfants, convient-elle. J'ai essayé de les élever en leur inculquant des valeurs, en leur apprenant à rester humble et à être bon avec les autres. Mon fils Cruz a eu son permis l'autre jour, et vous savez comment il a fêté ça ? Il est allé manger avec ses potes chez Mc Donald's. Je suis heureuse qu'ils apprécient des choses aussi simples que ça."

Bien accueillie par le monde de la mode

Désormais créatrice de mode, à la tête d’une marque qui cherche encore à asseoir son identité, elle défile à Paris depuis l’an dernier où tant de maisons viennent glaner la validation du milieu. Le petit monde de la mode l’a bien accueillie. Une première réussite réside dans le fait qu’on ne vient pas voir le prêt-à-porter de Posh Spice, ce qui semble déjà un pari gagné tant son image d’icône pop a longtemps tout dévoré.

Elle veut naviguer dans la cour des grands, déterminée à atteindre ce vieux rêve qui la taraude. Ezra Petronio, directeur artistique bien connu de l'industrie, a repensé avec Lana Petrusevych le logo de la maison, et plus globalement sa ligne de beauté et de parfums. Selon lui, "Victoria n'a pas changé. Elle a mûri et elle s'épanouit, mais elle est restée la même". Dans le contrôle de son image et de ses déclarations, Victoria Beckham constate, après une heure trente d'entretien, qu'elle a gagné le respect du public. Elle dit ça avec un léger rictus - "bien sûr que je sais sourire", lance-t-elle, moqueuse.