"Chaque année, Miss Belgique est une flamande de la région anversoise", a dénoncé l'un d'entre eux.











Le concours auparavant diffusé sur AB3 a vu une candidate francophone obtenir le titre pour la dernière fois en 2013. Ce qui n'est visiblement pas au goût de tout le monde.

Ce n'est pas parce qu'elle n'est plus diffusée à la télévision que l'émission Miss Belgique n'intéresse pas encore de nombreux habitants du plat pays. Au contraire, les Belges ont suivi le concours et l'ont commenté sur les réseaux sociaux. Mais une chose est sûre: la victoire de Miss Anvers, Celine Van Ouytsel, a fait énormément réagir, surtout dans le Sud du pays. C'est la sixième fois qu'une habitante d'Anvers est élue en six ans. Ce qui a été souligné par les internautes visiblement mécontents.