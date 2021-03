Reconnue en 2006, Jazmin Grace Grimaldi a réussi à tisser des liens forts et sincères avec son père au fil des années. La jeune femme, née de l'aventure entre Albert II de Monaco et Tamara Rotolo, une Américaine qu'il avait rencontrée lors de vacances à la Côte d'Azur, s'est récemment illustrée en soutenant son père lorsqu'il était malade du Covid-19. Un virus qu'elle a elle aussi subi de plein fouet, devant même être hospitalisée pour des lésions pulmonaires. Aujourd'hui, c'est à sa mère que Jazmin a tenu à rendre hommage.

"Je veux célébrer et honorer ma jolie maman ! La femme qui m'a mise au monde (...). Je t'aime maman, tu es plus puissante, intelligente, belle et plus résiliente que tu ne le sauras jamais ! Je te chéris", a-t-elle écrit à l'occasion du "Women's History Month" qui rythme le mois de mars aux États-Unis. L'actrice de 29 ans a accompagné sa publication d'une rare photo de sa maman, probablement prise en 1992.