Malgré la pluie, sa présence a illuminé la place de la Concorde. À 21 ans, la princesse Alexandra de Hanovre a ajouté une touche royale au très attendu défilé Dior dans la capitale française ce 29 septembre. Pull en laine à damiers cosy à souhait, jupe tartan hyper tendance, petit sac en cuir "Boddy" noir à bandoulière et bottes cavalières à zip XXL... la nièce d'Albert II de Monaco a jonglé avec les motifs dans un look signé à 100% par la légendaire maison de couture.", n'a pas manqué de soulignerdans la langue de Molière. Prix de la tenue ? Quelque 5000 euros.Passionnée de mode depuis sa plus tendre enfance, Alexandra de Hanovre a a pour l'habitude d'écumer lesdes plus grands défilés. Au point de devenir bientôt incontournable dans la fashionsphère internationale ?