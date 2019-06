Matthew Perry, l'acteur connu de la série Friends, inquiète ses fans.

Lui qui n'était plus apparu en public depuis 2017 a été photographié à New-York. L'acteur semble très amaigri et son état inquiète ses fans. On peut constater que ses ongles sont très longs et que ses vêtements sont sales.

Pour rappel, il avait été opéré d'une perforation gastro-intestinale, ce qui lui avait valu un séjour de trois mois à l'hôpital. Il était également tombé dans la dépendance à la drogue.