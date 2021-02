C’était en mars dernier, au début du premier confinement. Dans C Cauet, sur NRJ France, Cauet s’en prenait à Angèle pour ne pas avoir participé à son action pour venir en aide au personnel médical en première ligne en raison de la pandémie. "Tout le monde a dit oui, sauf une artiste qui a dit non […] Elle n’est pas touchée par grand-chose. Je sais pas ce qui la touche" , avait-il dit à l’antenne avant de conclure "Ça confirme beaucoup de choses."

La Bruxelloise avait répondu en expliquant être confinée loin de chez elle et respecter le confinement total. Et elle avait ajouté : "De mon côté, j’ai décidé de soutenir ce qui se passe, autrement, en agissant en direct auprès d’associations médicales, en faisant des dons pour acheter des respirateurs qui viennent à manquer dans les hôpitaux."

Du cœur Angèle en a. Et plutôt deux fois qu’une. Ambassadrice de l’association KickCancer depuis 2019, elle est très impliquée pour soutenir la lutte contre le cancer chez les enfants. Ce 15 février, journée internationale dédiée à cette cause, elle le montre avec une spectaculaire tombola solidaire. Chaque billet vendu permettra aux participants de gagner l’un des lots proposés. Il y en a une vingtaine.

Il y a le piano de la chanteuse qu’elle a offert l’automne dernier lors d’un concert exclusif donné pour KickCancer à Louvain-la-Neuve. C’est sur cet instrument qu’elle a composé plusieurs titres de son album Brol, dont "Ta Reine".

Outre ce piano et un box spécial dédicacé, la chanteuse a aussi ouvert son carnet d’adresses pour solliciter un extraordinaire casting de stars. Sont en jeu, un disque de platine de Damso, un double disque de platine de Stromae, une visite du plateau lors du tournage d’Astérix et Obélix proposé par Guillaume Canet, un sac à main Le petit Bambino de Jacquemus, un fauteuil design de Pierre Paulin. Mais aussi nombreux prix offerts par Chanel, Clara Luciani, Christine and the Queens, Dua Lipa, Kylie Minogue, Aya Nakamura, Eden Hazard, Julien Doré, Leos Carax, les photographes Pierre et Gilles, Pierre Niney, Pomme, Riad Sattouf, Sofia Coppola ou encore Tom Barman de dEUS.

Les billets pour participer à l’événement sont en vente à partir de ce lundi 15 février jusqu’au 23 mars, au prix de 10 euros. Les informations pratiques sont disponibles sur le site www.naojo.com.

© D.R.

Les fonds collectés seront consacrés au financement de projets de recherche européens axés sur le cancer de l’enfant et au financement de la partie belge d’essais cliniques européens dans les huit centres belges d’oncologie pédiatrique. "KickCancer s’engage à découvrir de nouveaux traitements et à améliorer ceux qui existent déjà notamment en finançant la recherche et en connectant les personnes concernées entre elles", souligne Delphine Heenen, la fondatrice de l’association dont le fils, Raphaël, a été atteint par le cancer mais est aujourd’hui en rémission.