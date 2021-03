C'est ce qui s'appelle avoir du flair. On ne sait pas si Angelina Jolie voulait s'éloigner un peu plus de Brad Pitt ou simplement réaliser une belle affaire, une chose est sûre : elle vient d'empocher une coquette somme. L'actrice de 45 ans vient en effet de vendre un cadeau offert par son célèbre ex à prix d'or.

Ce 1er mars, Angelina Jolie a profité d'une vente aux enchères londonienne de Christie's pour proposer Tower of the Koutoubia Mosque, une toile colorée réalisée par nul autre que Winston Churchill en 1943. Achetée par l'acteur lors d'un passage à la Nouvelle-Orléans pour près de 3 millions de dollars, la peinture de l'ancien Premier ministre britannique est partie pour 11,5 millions de dollars, soit 9,5 millions d'euros, a annoncé Page Six.

Information insolite : l'acquéreur, dont l'identité n'a pas fuité, serait belge. Chargé d'histoire, ce tableau fut offert au président américain Franklin D. Roosevelt avant de refaire surface des décennies plus tard.