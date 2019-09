Alors que depuis bientôt un an, sa page Facebook restait désespérément vide, Stromae l’a actualisée samedi.

Non pas pour annoncer son retour en musique mais pour se souvenir que ce 21 septembre "Alors on danse" fêtait ses dix ans. En guise de commentaire, le maestro bruxellois a ajouté : "Merci à tous pour votre soutien" ponctué d’un grand cœur.

Numéro 1 dans de très nombreux pays, de l’Allemagne à la Grèce en passant par l’Italie, la Pologne, la Russie et la Roumanie, le tube de Stromae a été certifié triple disque de platine chez nous et s’est écoulé à 860 000 exemplaires en France. Il a donné le coup d’envoi de la carrière que l’on sait et que l’on espère voir se prolonger malgré la très longue parenthèse actuelle.