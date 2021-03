Il est courant de voir des célébrités se lancer dans une carrière politique. Avec plus ou moins de succès, en Amérique, c'est le cas de Kanye West, Ronald Reagen ou encore d'Arnold Schwarzenegger. Will Smith envisage-t-il aussi d'entrer un jour dans l'arène politique ?

Invité dans l'émission "Pod Save America", l'acteur a été interrogé sur ses futures ambitions politiques. "Vous avez déjà abordé l'idée de vous engager en politique, parfois pour rigoler. Est-ce que vous l'envisagez réellement et qu'est-ce qui vous en empêche pour le moment ?", a lancé l'animateur. La réponse de Smith a fusé et fait référence au départ de Donald Trump. "Pour le moment, je vais laisser ce bureau (ndlr: ovale) se nettoyer un peu, puis je considérerai l'idée à ce moment-là", rigole l'acteur.

Connu pour ses prises de positions et son engagement pour le respect des droits de l'homme, l'artiste répond avec un peu plus de sérieux. "Mais, je ne sais pas... J'ai évidement une opinion. Je suis optimiste. Je suis plein d’espoir. Je crois en la compréhension entre les gens et je crois en la possibilité d’une harmonie. Donc je vais certainement faire ma part, que ce soit en restant dans l’univers artistique ou en m’aventurant un jour dans l’arène politique", assure la star américaine.