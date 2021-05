"Ça brise le coeur"

"En souhaitant à Archie Mountbatten-Windsor un très joyeux anniversaire aujourd'hui", a écrit la reine Elizabeth II à l'attention du fils de Meghan Markle et du prince Harry. "Joyeux anniversaire à Archie, qui a 2 ans aujourd'hui", ont quant à eux écrit le prince Charles et la duchesse de Cornouailles. Kate Middleton et le prince William ont également eu une attention particulière pour le cousin de George, Louis et Charlotte. "Nous souhaitons à Archie un joyeux deuxième anniversaire aujourd'hui", ont publié les Cambridge sur leurs réseaux sociaux.

Si ce genre de message sobre est toujours de mise du côté de la monarchie britannique, un détail a sauté aux yeux des internautes : aucune photo d'Archie n'est récente. "C'est triste que la famille royale n'ait pas de photo plus récente d'Archie, ça brise le coeur", "pourrions-nous avoir une photo actuelle de celui qui fête son anniversaire ?", "honteux qu'il n'y ait pas de photo de lui avec sa famille anglaise", peut-on lire sur Twitter.

De leur côté, les Sussex n'ont pas encore partagé de nouvelles de leur fils, qui ne devrait plus tarder à être grand frère.