Il fêtait son premier anniversaire le 6 mai.

L’art du contre-pied. Depuis ce matin, les fans du couple attendaient sans doute de pied ferme de nouvelles photos officielles et soignées d’Archie, un an aujourd’hui. Meghan et Harry ont finalement décidé de surprendre, laissant à Save Children UK le loisir de publier une (longue) vidéo forcément craquante de leur fils.

On y voit l’actrice de 38 ans, cheveux attachés et chemise en denim, lire les pages de Duck ! Rabbit !, un conte délicieusement absurde qui a l’air de faire passer le petit Archie Harrison Mountbatten-Windsor par toutes les émotions. On y entend également le prince Harry, fier papa derrière la caméra. Père et fils se ressemblant d’ailleurs déjà comme deux gouttes d’eau. La publication a pour but de récolter des dons pour la campagne "Save with Stories" afin d’aider les familles les plus démunies à faire face au Covid-19. Les acteurs britanniques Jude Law, Eddie Redmayne ou encore Nicholas Hoult ont d’ores et déjà participé.