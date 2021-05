Le 15 mai, les jeunes mariés avaient donné rendez-vous à une vingtaine de convives à Montecito, à Los Angeles. La chanteuse de 27 ans y apparaît bien évidemment dans sa robe de mariage, un modèle bustier soyeux muni d'un décolleté plongeant dans le dos conçu par Vera Wang. Même devant l'autel, la star n'a pas quitté son éternelle queue de cheval, sublimée par un noeud blanc pour l'occasion. Les clichés ont donné le tournis aux compteurs de la plateforme, générant des "likes" par dizaines de millions en un rien de temps.

Un "oui" discret, mais on ne peut plus sincère. Tout s'est passé rapidement entre Ariane Grande et Dalton Gomez. Après une rencontre en 2020 et des débuts marqués par la pandémie, la chanteuse et le riche agent immobilier ont surpris le monde en annonçant leur mariage. D'abord tenue secrète, la cérémonie s'est dévoilée en détail sur le compte Instagram de l'interprète de "Thank U Next".