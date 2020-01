Ce dimanche, le légendaire basketteur américain Kobe Bryant a perdu la vie dans un accident d'hélicoptère. Avant lui, de nombreuses autres personnalités ont également péri dans de dramatiques crashs aériens. Retour sur certaines de ces disparitions tragiques.

1. Emiliano Sala (2019)



L'accident le plus récent et le plus médiatisé est sans conteste celui du footballeur Emiliano Sala. Auteur d'un excellent début de saison 2018-2019 à Nantes en Ligue 1, il attirera la convoitise de Cardiff City qui le transférera officiellement le 19 janvier 2019. Deux jours plus tard, le sportif disparaît lors d'un vol entre Nantes et Cardiff. L'épave de l'avion est retrouvée le 7 février 2019.

2. Vichai Srivaddhanaprabha (2018)

L'ancien propriétaire thaïlandais de Leicester City a trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère en quittant le King Power Stadium, le stade de son club.



Apprécié de tous, il avait notamment donné les moyens aux Foxes de remporter leur unique titre de Premier League en 2016.

3. Alexis Vastine, Camille Muffat et Florence Arthaud (2015)

Ces trois célèbres sportifs français, respectivement boxeur, nageuse et navigatrice, ont perdu la vie dans une dramatique collision entre deux hélicoptères survenue lors du tournage de l'émission de téléréalité Dropped. Les décès de ces champions traumatiseront profondément le sport français.



4. Colin McRae (2007)

L'un des plus grands pilotes de rallye de l'histoire est également décédé à 39 ans dans un crash d'hélicoptère qu'il pilotait lui-même. L’Écossais avait entre autres remporté le championnat du monde des rallyes en 1995.

5. John Fitzgerald Kennedy, Jr. (1999)

Le fils de l'ancien président américain John Kennedy a péri dans un accident d'avion alors qu'il se rendait au mariage de sa cousine Rory sur l'île de Martha's Vineyard, accompagné de son épouse et de la sœur de cette dernière.

6. Daniel Balavoine (1986)

Encore très populaire aujourd’hui, l'artiste français Daniel Balavoine, auteur notamment des tubes "Tous les cris les SOS", "Mon fils ma bataille" ou encore "La vie ne m'apprend rien", est décédé dans un vol d'hélicoptère lors du rallye Dakar 1986. Il y était présent en tant qu'ambassadeur de l'action humanitaire des Paris du cœur.



Dans des circonstances qui restent encore très floues, l'hélicoptère dans lequel se trouvait le chanteur aurait pris en chasse le 4x4 de Charles Belvèze et de son coéquipier Jacquie Giraud et aurait accroché le sommet d'une dune. Tous les passagers sont morts sur le coup.

7. Rocky Marciano (1969)

49 combats, 49 victoires: le célèbre boxeur américain Rocky Marciano sera resté invaincu durant l’entièreté de sa carrière. Le poids lourd perdra la vie dans un accident d'avion privé en 1969.

8. Youri Gagarine (1968)

En 1961, le Soviétique devient le premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace. Malheureusement pour lui, c'est dans un vol, d'avion cette fois-ci, qu'il trouvera la mort quelques années plus tard.



9. Otis Redding (1967)



L'un des plus grands chanteurs de soul et de rhythm and blues ("Respect", "Try a Little Tenderness", "To Love Somebody"...) est décédé dans un crash d'avion sur le lac gelé Monona. De nombreux titres connaîtront le succès après sa mort comme "(Sittin' On) The Dock of The Bay", qu'il n'avait d'ailleurs pas terminé de son vivant.



10. Glenn Miller (1944)

Ce musicien américain, tromboniste, compositeur et chef d'orchestre fait incontestablement partie des big band jazz et swing américains des années 30 et 40. Lors d'un vol au-dessus de la Manche pour se rendre en France, il a soudainement disparu.