Le candidat s'était fait remarquer dès les premiers moments de cette saison de Koh-Lanta car il ne savait pas nager.

Qui va gagner cette nouvelle saison de Koh-Lanta ? Les téléspectateurs auront enfin la réponse à cette question ce vendredi soir au terme de plusieurs mois d'une émission qui aura plus que jamais déchaîné les passions. La pandémie de coronavirus a forcé TF1 à tirer quelque peu en longueur cette édition, raccourcissant les épisodes pour s'assurer que la fameuse finale en direct puisse bien avoir lieu. À l'occasion de ce grand show débutant ce vendredi soir à 21h10, tous les candidats sont réunis sur le plateau (à l'exception de Benoît qui se trouve en Martinique).Des retrouvailles qui réjouissent les aventuriers après un confinement de plus de deux mois. Certains d'entre eux ont déjà d'ailleurs partagé sur les réseaux sociaux les premières images avec leurs anciens adversaires. Naoil, notamment, a posté sur Instagram une vidéo montrant la loge réservée à Claude, Teheiura et Sam. "Apparemment, Ahmad est jaloux parce qu'ils sont tous les trois, peut-on entendre commenter la finaliste. Je crois que tu ne fais pas partie des légendes, toi."Les garçons sautent alors sur l'occasion pour se moquer, gentiment, du candidat qui ne s'est certainement pas fait connaître par ses performances sportives. "Je pense qu'ils t'ont mis aux bébés nageurs", lance Claude à Ahmad qui a fait perdre son équipe à la première épreuve d'immunité parce qu'il ne savait pas nager.